On the 3rd Day: l'inferno sta arrivando (Di martedì 13 aprile 2021) hanno da poco rilasciato un poster e un trailer per l'horror argentino del regista Daniel de la Vega On the 3rd Day che segue Cecilia (Mariana Anghileri) mentre si ritrova coinvolta in una brutale caccia condotta da un fanatico religioso, mentre cerca il figlio scomparso. Di cosa parla On the 3rd Day? Cecilia e suo figlio intraprendono un viaggio. Il terzo giorno, viene trovata a vagare da sola, senza ricordare cosa è successo durante questo periodo. Sta cercando disperatamente suo figlio e si ritrova coinvolta in una caccia brutale, condotta da un fanatico religioso, contro cui affronta. Per lei è un pazzo. Per lui Cecilia è il nemico. On the 3rd Day-Il cast Il cast di include Gerardo Romano, Lautaro Delgado Tymruk, Osvaldo Santoro, Diego Cremonesi, Octavio Belmonte, Osmar Nuñez. Daniel de la Vega Regista argentino noto nel cinema di genere per aver diretto insieme ...

