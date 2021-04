NBA 2021 | i risultati della notte 13 aprile | Steph Curry dice 53 | Nuggets battuti Cadono Jazz e Lakers | 76ers ok sui Mavericks

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono state otto, e non nove, le partite disputate in questaNBA. L’incontro mancante è Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, del quale è stato disposto il rinvio in relazione alle conseguenze dell’assassinio di Daunte Wright mentre si trovava a un posto di blocco. Ci sono stati scontri pesanti a Minneapolis ed è stato ordinato il coprifuoco: per questo anche le partite dei Minnesota Twins in MLB e dei Minnesota Wild in NHL hanno subito rinvii. A prendersi la copertina nel novero delle rimanenti sfide è uno straordinario. Nel 116-107 dei Golden State Warriors (26-28) sui Denver(34-20), mister 10 su 18 da tre in questa fattispecie non solo piazza la quarta miglior prestazione singola di sempre, ma supera anche una leggendafranchigia, Wilt Chamberlain, per numero di punti ...

I Minnesota Timberwolves hanno deciso di rinviare la partita con i Brooklyn Nets: 'In seguito ai tragici eventi di domenica, e dopo esserci consultati con l'NBA e le autorità locali, crediamo ...
Sono state otto, e non nove, le partite disputate in questa notte NBA. L'incontro mancante è Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets, del quale è stato disposto il rinvio in relazione alle conseguenze de ...