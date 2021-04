Advertising

CorriereQ : Navalny: moglie, ‘fa fatica a parlare, è molto dimagrito’ - gapetv : RT @giornaleradiofm: Navalny: moglie, 'fa fatica a parlare, è molto dimagrito': (ANSA) - MOSCA, 13 APR - Iulia Navalnaya, la moglie dell'op… - VerdiVeneto : RT @giornaleradiofm: Navalny: moglie, 'fa fatica a parlare, è molto dimagrito': (ANSA) - MOSCA, 13 APR - Iulia Navalnaya, la moglie dell'op… - ketelodicoafa : RT @rtl1025: ?? Iulia Navalnaya, la moglie dell'oppositore russo in carcere Alexei #Navalny, ha scritto di aver fatto visita al marito nella… - giornaleradiofm : Navalny: moglie, 'fa fatica a parlare, è molto dimagrito': (ANSA) - MOSCA, 13 APR - Iulia Navalnaya, la moglie dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny moglie

Agenzia ANSA

Iulia Navalnaya, ladell'oppositore russo in carcere Alexei, ha scritto su Instagram di aver fatto visita al marito nella colonia penale in cui è rinchiuso e ha dichiarato che "fa fatica a parlare e a ...... "Temo per la sua vita"ha perso 8 chili in carcere: nessun medico, ma riceve la "visita" della spia Maria Butinasta male e non viene curato, laYulia chiede a Putin la ...Il servizio penitenziario sostiene invece che il 6 aprile dei medici hanno visitato Navalny e hanno valutato la sua salute "soddisfacente". (ANSA) ...Il cronista di inchiesta, che collabora con il consorzio Icij di cui fa parte anche l’Espresso, ha fondato un sito scomodo per i potenti. E ora è in pericolo ...