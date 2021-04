Morgan e Asia Argento di nuovo insieme? L’ipotesi fra indiscrezioni “hot” su Stallone e Sgarbi

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 13 aprile 2021)sono pronti a tornareoppure era solo sarcasmo su ClubHouse? La strana coppia ha iniziato a disquisire in pubblico di molte cose, anche private, il tutto sotto gli occhi indiscreti, o meglio le orecchie, di chi stava partecipando alla Room delsocial network. Sono molti gli aneddoti e le rivelazioni che si sono lasciati sfuggire, prima di chiedersi: “Ci riproviamo a metterci?”.vogliono tornare? Non si è capito se è sul serio o per scherzare, mahanno parlato molto della possibilità di tornare. La loro è una relazione che si è interrotta quasi 15 ...