Minneapolis: continuano le proteste per l’uccisione di Daunte Wright (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo l’ennesima uccisione di un afroamericano da parte della polizia scoppiano nuove proteste negli USA. A Minneapolis, teatro dell’ultimo episodio di violenza, da due giorni continuano le proteste. Il capo della polizia di Brooklyn Center ha affermato che l’agente avrebbe scambiato la pistola per un taser. Il presidente Biden invita i manifestanti a mantenere la Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo l’ennesima uccisione di un afroamericano da parte della polizia scoppiano nuovenegli USA. A, teatro dell’ultimo episodio di violenza, da due giornile. Il capo della polizia di Brooklyn Center ha affermato che l’agente avrebbe scambiato la pistola per un taser. Il presidente Biden invita i manifestanti a mantenere la

