Malattie rare | campagna su salute articolare emofilici fa tappa nel Lazio

(Di martedì 13 aprile 2021) Prendersi cura dellae promuoverne il benessere grazie a nuovi servizi per i pazienti, momenti di formazione con i più importanti specialisti in emofilia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. In più, la possibilità di eseguire lo screening delle articoni grazie a ecografi portatili che stanno arrivando in tantissimi Centri emofilia italiani. Sono questi gli ingredienti del successo di ‘Articoliamo’ –sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo – nata per promuovere il benessere delle articoni nelle persone con emofilia, malattia rara della coagune che ha fra le sue complicanze più frequenti l’artropatia. Il tour di ‘Articoliamo’, giunto alla sua quinta, prosegue il suo viaggio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare

Adnkronos

... la Food and Drug Administration, che ha la supervisione dei farmaci, e il Center for Disease Control and Prevention, il Centro per controllo e prevenzione delleinfettive. Conferenze stampa ...... dellegastroenteriche, delle patologie socio - sanitarie e delleed emergenti"; modifiche alla legge regionale "Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al ...No ad un nuovo caso AstraZeneca: lo stop al vaccino J&J in Usa deciso dall'Fda per rarissimi casi di trombosi "diciamo che ce lo aspettavamo, visto che è una tipologia di vaccino molto simile ad ...Siamo a conoscenza di un disturbo estremamente raro che ha portato alla formazione di coaguli ... I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA) ...