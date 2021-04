Lucinda Williams dedica un album a Tom Petty

(Di martedì 13 aprile 2021) La cantante country rock statunitenseunal rocker scomparso nell’ottobre del 2017 Tom. L’fa parte di una raccolta di sei volumiti dalla cantante ai suoi artisti preferiti. Il primo volume uscirà sul mercato il 16 aprile e si intitola “Lu’s Jukebox Volume 1, Runnin’ Down a Dream: A Tribute to Tom”.un tributo a Tom? La cantautrice statunitensehato unal rocker scomparso nell’ottobre del 2017 Tom. L’si intitola “Lu’s Jukebox Volume 1, Runnin’ Down a ...

Advertising

Blubdha : Episode #12: Lucinda Williams @HappyWoman9 -

Ultime Notizie dalla rete : Lucinda Williams

Rockol.it

Viene in mente una canzone cheha incluso nel suo ultimo album. S'intitola Shadows & Doubts e nel testo, che è amica di Adams, cerca di capire che cosa passa per la testa ...Disperato e non sapendo cosa fare, Charles decide di contattareper dirle che si trova ... Jude Law, Aaron Taylor - Johnson, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Emily Watson, Olivia, ...Il primo volume del ‘Lu’s Jukebox’ di Lucinda Williams è dedicato a Tom Petty e uscirà sul mercato il 16 aprile. "Lu's Jukebox Volume 1, Runnin’ Down a Dream: A Tribute to Tom Petty" è composto da dod ..."Saint Cloud +3" contiene tre cover: "Fruits of My Labour" di Lucinda Williams tratta dall'album "World Without Tears" ( leggi qui la recensione) del 2003, "Light of a Clear Blue Morning" di Dolly Par ...