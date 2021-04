Io | prof universitario | vi invito a manifestare contro i concorsi truccati | chi è con me?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) di Filippo Neri Chi scrive è unessoreche ha presentato più volte ricorsiuniversitari (dall’Abilitazione Scientifica Nazionale ad altri) che riteneva non essere stati svolti correttamente. Ha un ricorso ancora aperto dal 2008 per una mancata chiamata. Sono passati più di 12 anni, dunque. Il ricorso è oggi in attesa di sentenza al Consiglio di Stato. Questo post è una organizzare azioni civiche nel mondo reale rivolto a tutti i cittadini italiani, inclusi coloro che hanno presentato ricorsi e che vogliono mettere un freno aiuniversitari. Sulla base della mia esperienza personale diessoree di ricorrente, credo che occorra un cambio di strategia se vogliamo ...