I videogiochi sono un grande aiuto per gli studenti con un alto rendimento scolastico

(Di martedì 13 aprile 2021) Si parla spesso di come ipotrebbero ostacolare il progresso deglinei vari campi accademici, ma un recente studio ha rivelato qualcosa di molto interessante. Secondo lo studio condotto dalle università di Serbia, Kuwait e Arabia Saudita, iposspesso essere una buona fonte di appaccademico. Resta il fatto che la maggior parte deglitende a usarli come svago e questo può portare a una dipendenza e quindi a influenzare negativamente i risultati di appa lungo termine. Tuttavia, un altro fatto che viene trascurato e spesso rimane frainteso è come giocare aipossa rivelarsi incredibilmente vantaggioso per glicon alti rendimenti scolastici, almeno ...

Advertising

AosenCarlo : RT @ClaudioACSy: Buonissima notizia per i fans Italiani di #Assassinscreed ?????????? @Ubisoft e @EdStarComics sono orgogliosi di annunciare la… - ClaudioACSy : Buonissima notizia per i fans Italiani di #Assassinscreed ?????????? @Ubisoft e @EdStarComics sono orgogliosi di annunci… - LaStampa : Cosa sono i videogiochi gacha e perché si parla tanto di “Genshin Impact” - tuttocartoni : Ubisoft, uno dei leader mondiali nei videogiochi, e Star Comics, il principale editore indipendente, sono orgoglios… - LaStampaTech : Cosa sono i videogiochi gacha e perché si parla tanto di “Genshin Impact”. -

Ultime Notizie dalla rete : videogiochi sono

Il Post

Nonemersi ulteriori dettagli sul ruolo di Gavankar in Borderlands, ma non è il primo ... Altri adattamenti diattualmente in lavorazione includono il film Uncharted con Tom Holland e ...rattristato dalla mancanza di attenzione di Valve nei confronti della crisi dei bot di Team Fortress 2 e dalla chiara mancanza di responsabilità per i danni che i bot stanno facendo. E penso ...Secondo i risultati di un recente studio, i videogiochi sono un notevole aiuto per studenti con un altro rendimento scolastico.Jawad Siyam, è un leader della comunità e un attivista della resistenza non violenta del quartiere di Silwan a Gerusalemme Est ed è direttore del Madaa Creative Center di Silwan e del Wadi Hilweh Info ...