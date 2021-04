GameStop sta cercando un CEO e un esperto di blockchain, come parte della trasformazione digitale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) La trasformazione di GameStop sta procedendo a grandi passi: la compagnia sta cercando un nuovo CEO e un esperto di blockchain per proseguire la sua trasformazione digitale.. La trasformazione di GameStop spinta dall’investitore-attivista Ryan Cohen sta procedendo a grandi passi. Dopo aver assunto nuove figure di rilievo, la compagnia sta cercando un nuovo CEO e un esperto di blockchain e criptovalute. Due figure chiave che dovranno aiutare la catena nel suo processo di trasformazione digitale. Il “caso” GameStop non accenna a spegnersi. La compagnia, infatti, dopo essere stata al centro di una delle vicende di finanziarie più ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Ladista procedendo a grandi passi: la compagnia staun nuovo CEO e undiper proseguire la sua.. Ladispinta dall’investitore-attivista Ryan Cohen sta procedendo a grandi passi. Dopo aver assunto nuove figure di rilievo, la compagnia staun nuovo CEO e undie criptovalute. Due figure chiave che dovranno aiutare la catena nel suo processo di. Il “caso”non accenna a spegnersi. La compagnia, infatti, dopo essere stata al centro di una delle vicende di finanziarie più ...

