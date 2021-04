Covid | Pd Lombardia | giustificazioni Moratti su Aria non stanno in piedi

(Di martedì 13 aprile 2021) Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “Ledi Letiziasull’affidamento addella piattaforma di prenotazioni dei vaccini nonin”. Così il capodelegazione Pd in Commissione bilancio e partecipate del Consiglio regionale della, Pietro Bussolati, commentando le dichiarazioni della vicepresidente della Regione, e assessore al Welfare, sulle ragioni che hanno portato ad affidare ad, società controllata dalla Regione, la realizzazione e la gestione del portale per le prenotazioni delle vaccinazioni anti.Per Bussolati, “la verità è che loro hanno costruito, tardivamente, un sistema complesso, hanno fissato delle date per l’annuncio e poi hanno chiesto a Poste di adeguarsi e Poste, ...

fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - Corriere : Vaccini, ecco quante dosi avrà ogni regione dal 16 al 22 aprile - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - Giuly0013 : RT @massimoneri90: Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia, un filo conduttore sembra accomunare le ombre che si addensano sulla gestio… - Lux97335459 : RT @massimoneri90: Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia, un filo conduttore sembra accomunare le ombre che si addensano sulla gestio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Il Lazio è alle spalle di(33 ogni 100.000), Trentino Alto - Adige (27,7) e Molise (26). ... La risposta aldelle startup innovative , già abituate a fare i conti con l'avanguardia ...Lo scorso anno tra i mesi di febbraio e settembre per far fronte all'emergenza creata dal- 19, l'Associazione Nazionale Alpini ha impiegato in3.189 volontari impegnati per oltre ...Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “Le giustificazioni di Letizia Moratti sull’affidamento ad Aria della piattaforma di prenotazioni dei vaccini non stanno in piedi”. Così il capodelegazione Pd in Commissi ...Senza il minimo dubbio. E tra fine giugno e luglio, se avremo i vaccini a disposizione, si può pensare di raggiungere l’immunità di gregge». Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri ...