Covid, indagine sulle mascherine: caccia a quelle mal funzionanti in uso nelle Asl - I lotti 'ricercati' (Di martedì 13 aprile 2021) commenta Sono circa 250 milioni le mascherine (ffp2 ed ffp3), acquistate dalla Cina nei primi sette mesi dell'emergenza Covid dall'allora commissario Domenico Arcuri e distribuite nelle Asl di tutta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) commenta Sono circa 250 milioni le(ffp2 ed ffp3), acquistate dalla Cina nei primi sette mesi dell'emergenzadall'allora commissario Domenico Arcuri e distribuiteAsl di tutta ...

Advertising

Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - Tg3web : Sedili, maniglie, pulsanti e superfici in generale dei mezzi di trasporto sono stati oggetto di un'indagine dei Nas… - TgLa7 : Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - MediasetTgcom24 : Covid, indagine sulle mascherine: caccia a quelle mal funzionanti in uso nelle Asl | I lotti 'ricercati' #covid… - VirtualRaven : Oh povero... Medico #nomask e ippocratino ricoverato per #COVID19. Ovviamente pure #novax @AurelianoStingi… -