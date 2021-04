Covid | Bonetti | ‘riaperture? vediamo dati prossima settimana’

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Riaperture? “Questa settimana immagino che ci sarà la rivalutazione deida parte del Cts, Iss e del ministero Salute. Nel caso, come mi auguro, idimostrino che ci può essere lo spazio per qualche riapertura è chiaro che dalla settimanale si potrà riconsiderare, naturalmente con le tempistiche adeguate”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena. Crede che si potrà già riaprire dallasettimana? “Questo non glielo so dire, prima bisognerà vedere ie l’impatto della decrescita della curva, così come le vaccinazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonetti

SardiniaPost

... con la titolare del dicastero Elenaconsapevole dell'importanza delle politiche inclusive per rendere migliore il nostro Paese specialmente in vista della ricostruzione post -grazie ...... poi dalla casa di riposo a Bogliasco: un'operazione impegnativa tre anni fa, il. Superati l'... Nella ciurma c'erano anche Arturo, il papà dei Bergamasco, e "Nembo", bresciano duro come ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Riaperture? “Questa settimana immagino che ci sarà la rivalutazione dei dati da parte del Cts, Iss e del ministero Salute. Nel caso, come mi auguro, i dati dimostrino che c ...Cresce l’attesa per il bonus casalinghe 2021. Cos’è, a chi spetta, come funziona, a chi presentare domanda? Si attendono decreti attuativi ministro Bonetti ...