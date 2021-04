Complicare è facile, semplificare è difficile. La riforma della burocrazia nell’era di Twitter (Di martedì 13 aprile 2021) Devo ammetterlo, mi sono appassionato alla saga Twitter del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: con invidiabile ed encomiabile piglio digitale, si è cimentato nel creare una atmosfera di vibrante attesa per una nuova stagione di concorsualità pubblica e di immissione di forze fresche (espressione buona per ogni stagione della politica) tra i ranghi dei funzionari pubblici. Marzo ed aprile sono stati e sono ancora mesi intensi sulla pagina social del ministro, il quale ha cinguettato abbastanza spesso parlando di ‘ricambio generazionale’, ‘reclutamento di alte professionalità tecniche’, ‘selezioni rapide e semplificate’, ‘capitale umano’, con poi però una deriva di anglismi che già dovrebbero insospettire e far inarcare perplessi l’arcata sopracciliare quando ci si trova al cospetto di espressioni come ‘fast ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) Devo ammetterlo, mi sono appassionato alla sagadel ministroPubblica amministrazione, Renato Brunetta: con invidiabile ed encomiabile piglio digitale, si è cimentato nel creare una atmosfera di vibrante attesa per una nuova stagione di concorsualità pubblica e di immissione di forze fresche (espressione buona per ogni stagionepolitica) tra i ranghi dei funzionari pubblici. Marzo ed aprile sono stati e sono ancora mesi intensi sulla pagina social del ministro, il quale ha cinguettato abbastanza spesso parlando di ‘ricambio generazionale’, ‘reclutamento di alte professionalità tecniche’, ‘selezioni rapide e semplificate’, ‘capitale umano’, con poi però una deriva di anglismi che già dovrebbero insospettire e far inarcare perplessi l’arcata sopracciliare quando ci si trova al cospetto di espressioni come ‘fast ...

