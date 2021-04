Bayern e Porto | vincenti ma eliminati In semifinale Psg e Porto

(Di martedì 13 aprile 2021) Non basta la generosità aMonaco eper qualificarsi alle semifinali. Entrambe escono di scena dopo aver vinto con lo stesso risultato, 1-0, in casa rispettivamente di Paris Saint-Germain e Chelsea. Fatali le sconfitte interne nell'andata.PSG-Il primo tempo è ricco di emozioni e colpi di scena. Nel complesso si esprime meglio il Psg, che trova per tre volte un monumentale Neuer a negare il gol a Neymar con interventi provvidenziali. Quando non ci arriva il portiere tedesco, sono i legni, una traversa e un palo, a fermare il campione brasiliano. Più pratico il, che va in vantaggio con Choupo Moting, bravo ad avventarsi di testa sulla respinta di Keylor Navas. Nella ripresa calano i ritmi e scarseggiano le occasioni, anche se ilsi procura due chance ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Porto

Il Paris nell'andata ha inflitto alla prima sconfitta nella competizione da marzo 2019 ... Chelsea -0 - 0 Il è in pole position per un posto in semifinale di Champions League, dalla quale ...Seguite le partite di ritorno dei quarti di finale di Champions League con video e informazioni in tempo reale.Terminate le prime due sfide valide per i quarti di Champions, a passare in semifinale sono Chelsea e Paris Saint Germain.Bayern rennt vergeben an Und so verstrich die Zeit ... Auch Chelsea trotz Niederlage weiter Auch das zweite Spiel des Abends war eines, das mit Toren geizte. Chelsea und Porto trennten sich 0:1, Mehdi ...