Vaticano: ordinanza, ‘attività Torzi in gran parte basata su elusione fiscale e speculazioni’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Appare evidente che Gianluigi Torzi, con la collaborazione attiva di prestanome e di tecnici di fiducia, si serva di numerose società, operanti anche all’estero, come schermo per la propria attività imprenditoriale, , in gran parte basata sull’elusione fiscale, provvedendo al reimpiego dei proventi illeciti in speculazioni finanziarie”. Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell’ordinanza di misura cautelare con cui ha disposto l’arresto per il broker Gianluigi Torzi, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile al numero 60 di Sloane Avenue a Londra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Appare evidente che Gianluigi, con la collaborazione attiva di prestanome e di tecnici di fiducia, si serva di numerose società, operanti anche all’estero, come schermo per la propria attività imprenditoriale, , insull’, provvedendo al reimpiego dei proventi illeciti in speculazioni finanziarie”. Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell’di misura cautelare con cui ha disposto l’arresto per il broker Gianluigi, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell’immobile al numero 60 di Sloane Avenue a Londra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano ordinanza Vaticano, disposto arresto per broker Torzi: false fatture e autoriciclaggio L'ordinanza disposta dal gip Corrado Cappiello nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di ...non sono collegate - si sottolinea - all'operazione immobiliare londinese che riguarda il Vaticano. ...

Vaticano, disposto arresto per broker Torzi I militari della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo l'ordinanza disposta dal gip su ...di assistenza giudiziaria formulata dal Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano, è ...

Vaticano: ordinanza, 'attività Torzi in gran parte basata su elusione fiscale e speculazioni'

Vaticano: ordinanza Torzi, 'allarmante facilità per organizzare operazioni fraudolente' Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell'ordinanza di misura cautelare con cui ha disposto l'arresto per il broker Gianluigi Torzi, già coinvolto nella vicenda della compravendita dell'immobile ...

Vaticano, gip: Da Torzi allarmante facilità a delinquere (LaPresse) – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma stanno eseguendo l’ordinanza di applicazione di misure ... come il "ministro degli Esteri" del Vaticano ha rammentato, ha ...

