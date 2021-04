Variante  buca il vaccino Che cosa dice lo studio

(Di lunedì 12 aprile 2021) In Israele si sono accorti che la variante sudafricana inibisce parzialmente l'uso delPfizer, il più usato nel Paese. "La tecnologia dovrà mettere a punto undi richiamo che sia in grado di coprire tutte le varianti"

vaccino pfizer I nuovi contratti che l'Ue negozia con Pfizer per una fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi (di cui 900 milioni opzionali) per il 2022 - 2023 avranno un 'prezzo notevolmente più alto'. ...Lasudafricana, dunque, 'è in grado di violare la protezione del vaccino. Riteniamo comunque che la ridotta efficacia si verifichi solo in un piccolo lasso di tempo. Nessun caso di B.1.351 ...