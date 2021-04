Uomini e Donne, gira voce di un grosso cambiamento: “Non c’è più” (Di lunedì 12 aprile 2021) Uomini e Donne è un programma seguitissimo dal pubblico di Canale 5. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,45, non è però in diretta e proprio per questo motivo, essendo registrato, si sa spesso con largo anticipo cosa succederà in studio. Negli ultimi giorni i fan hanno notato l’assenza di Tina Cipollari che, ecco appunto gli spoiler, continuerà a non partecipare alle prossime puntate. Non si fa vedere da due settimane e il mistero si infittisce. Decine di messaggi stanno comparendo sul web da alcune ore, da quando il pubblico si è accorto nuovamente del forfait di Tina. In particolare, Twitter è stato inondato da considerazioni. In realtà non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Addirittura c’è chi ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)è un programma seguitissimo dal pubblico di Canale 5. In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,45, non è però in diretta e proprio per questo motivo, essendo registrato, si sa spesso con largo anticipo cosa succederà in studio. Negli ultimi giorni i fan hanno notato l’assenza di Tina Cipollari che, ecco appunto gli spoiler, continuerà a non partecipare alle prossime puntate. Non si fa vedere da due settimane e il mistero si infittisce. Decine di messaggi stanno comparendo sul web da alcune ore, da quando il pubblico si è accorto nuovamente del forfait di Tina. In particolare, Twitter è stato inondato da considerazioni. In realtà non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Addirittura c’è chi ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - GrimoldiPaolo : #GRAZIE agli uomini e alle donne che hanno fondato la nostra #LEGA, alcuni dei quali - dopo quasi 40 anni di MILITA… - luigidimaio : Oggi, nel 169° #AnniversarioPolizia, voglio rinnovare il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della… - mhl31 : @Michele__Mimi ma facciamo che ognuno fa quello che si sente e che non vanno né demonizzati né bramati. È un proble… - lulu_smemo : RT @sheslayss: Inutile scomodare Nietzsche per dire l'ennesima cazzata misogina. Gli uomini si sentono toccati dal movimento me too perché… -