Tommaso Zorzi sparisce: follower in rivolta (Di lunedì 12 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha risposto con delle Instagram stories alle critiche sul perché stia molto meno sui social dopo la vittoria al Grande Fratello VIP 5. L’influencer spiega ai propri follower di non poter più stare sui social come faceva un tempo. Da quando è uscito vincitore da Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi ha visto splendere la propria carriera all’interno della televisione, e non solo. Opinionista, conduttore, ospite fisso, ospite occasionale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021)ha risposto con delle Instagram stories alle critiche sul perché stia molto meno sui social dopo la vittoria al Grande Fratello VIP 5. L’influencer spiega ai propridi non poter più stare sui social come faceva un tempo. Da quando è uscito vincitore da Grande Fratello VIP 5,ha visto splendere la propria carriera all’interno della televisione, e non solo. Opinionista, conduttore, ospite fisso, ospite occasionale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - MediasetPlay : È il programma più discusso del momento... ed è in streaming su Mediaset Play Infinty! Guarda il meglio de… - TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - Anna77369673 : @tommaso_zorzi Bellissimo ?? - particolare0 : RT @MaryMoSoLu: No @tommaso_zorzi devi assolutamente vedere questa roba. Sono deceduta. #tzvip -