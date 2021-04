Scuola, non c’è un attimo di pace: plesso chiuso nel Napoletano per contagio di un bambino (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Neanche il tempo di riaprire le scuole che già alcune sono state chiuse per nuovi contagi. Questo è quanto accaduto nel comune di Calvizzano dopo un bambino è risultato positivo al covid. Per questo motivo sono state poste in quarantena due classi: una per il caso registratosi, mentre l’altra è stata messa in quarantena in via precauzionale dato che condivideva il modulo con la classe del positivo. Seguiranno aggiornamenti. Il ritorno a Scuola da parte degli studenti, soprattutto quelli più piccoli è sicuramente un ottimo segnale per tornare alla normalità. Questo però non significa che gli studenti siano al sicuro. Purtroppo basta veramente poco per far chiudere i battenti ai plessi scolastici. Bisogna continuare ad avere la massima attenzione all’interno delle scuole e soprattutto anche al di fuori dove ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Neanche il tempo di riaprire le scuole che già alcune sono state chiuse per nuovi contagi. Questo è quanto accaduto nel comune di Calvizzano dopo unè risultato positivo al covid. Per questo motivo sono state poste in quarantena due classi: una per il caso registratosi, mentre l’altra è stata messa in quarantena in via precauzionale dato che condivideva il modulo con la classe del positivo. Seguiranno aggiornamenti. Il ritorno ada parte degli studenti, soprattutto quelli più piccoli è sicuramente un ottimo segnale per tornare alla normalità. Questo però non significa che gli studenti siano al sicuro. Purtroppo basta veramente poco per far chiudere i battenti ai plessi scolastici. Bisogna continuare ad avere la massima attenzione all’interno delle scuole e soprattutto anche al di fuori dove ...

