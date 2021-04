Roma, scontri e bombe di carta nella manifestazione 'IoApro' (Di lunedì 12 aprile 2021) "Siamo noi, siamo noi, il futuro dell'Italia siamo noi". E' questo uno degli slogan scelti dai manifestanti che hanno "occupato" piazza San Silvestro a Roma. Ristoratori, commercianti, artigiani, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) "Siamo noi, siamo noi, il futuro dell'Italia siamo noi". E' questo uno degli slogan scelti dai manifestanti che hanno "occupato" piazza San Silvestro a. Ristoratori, commercianti, artigiani, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, sit-in di 'Io Apro': scontri fra manifestanti e polizia #Coronavirus - Avvenire_Nei : Commercianti in piazza a Roma, scontri e bombe carta contro gli agenti - TgLa7 : Niente #lavoro da oltre un anno e i #ristori/#sostegni sono insufficienti - Ettore572 : RT @Radio1Rai: ??Tensioni e scontri in centro a Roma durante la protesta dei ristoratori contro le chiusure anticovid. Alcuni manifestanti h… - serenaviani : RT @Radio1Rai: ??Tensioni e scontri in centro a Roma durante la protesta dei ristoratori contro le chiusure anticovid. Alcuni manifestanti h… -