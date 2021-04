Razgatlioglu | asintomatico ma ancora positivo Ad Aragon ci sarà Niccolò Canepa

(Di lunedì 12 aprile 2021) Niente da fare, il ritorno è rimandato. Topraknon potrà tornare in pista ad, in occasione dei test programmati per la prossima settimana. Il pilota turco del team Pata Yamaha è ...

Niente da fare, il ritorno è rimandato. Topraknon potrà tornare in pista ad Aragon, in occasione dei test programmati per la prossima ... e sebbenefin dal principio sarà ...Il pilota turco, pur, non potrà quindi prendere parte alla nuova sessione di test al MotorLand di Aragon, con la Yamaha che ha scelto di schierare al suo posto Niccolò Canepa. Il ...Asintomatico, il pilota Yamaha Toprak Razgatlioglu è risultato ancora positivo al tampone di sabato: al suo posto, ad Aragon, Niccolò Canepa ...Dopo la positività al Covid-19 riscontrata a Barcellona in occasione del test pre-stagionale della Superbike, Toprak Razgatlioglu continuerà a osservare un periodo di quarantena nel capoluogo catalano ...