"Quando parla Bonolis...". Patrizia De Blanck umilia Luca Laurenti: cala il gelo in studio ad Avanti un altro (Di lunedì 12 aprile 2021) La prima concorrente di Avanti un altro versione domenica sera è Patrizia De Blanck, e lancia subito lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti nell'Olimpo del trash televisivo. La nobildonna romana, concorrente insieme a molti altri reduci del Grande Fratello Vip, si presenta in studio senza un dente: "Mi si è rotto oggi addentando un biscotto. Ma non è una capsula. È un dente vero". Bonolis sembra piuttosto spiazzato, se non disgustato, dalla digressione odontoiatrica della De Blanck. Insomma, si parte in quarta. Patrizia, sdentata ma avvelenatissima, si scatena e inizia a prendere di mira il povero Laurenti. Il maestro, pur con tutti i denti in bocca, è noto per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) La prima concorrente diunversione domenica sera èDe, e lancia subito lo show di Paolonell'Olimpo del trash televisivo. La nobildonna romana, concorrente insieme a molti altri reduci del Grande Fratello Vip, si presenta insenza un dente: "Mi si è rotto oggi addentando un biscotto. Ma non è una capsula. È un dente vero".sembra piuttosto spiazzato, se non disgustato, dalla digressione odontoiatrica della De. Insomma, si parte in quarta., sdentata ma avvelenatissima, si scatena e inizia a prendere di mira il povero. Il maestro, pur con tutti i denti in bocca, è noto per la ...

Advertising

AzzolinaLucia : Quando si parla di diritti c’è qualcuno in Parlamento che ha come un tic, si gira sempre dall’altra parte. Lega e F… - ladyonorato : Quando sentite dire “siamo in guerra” sappiate che per chi parla il nemico siete VOI. - MediasetPlay : L’opinione è unanime quando si parla di Rosolino e del modo in cui spiega le prove? ?? #IlPuntoZ - TheBest1899 : @ILSERAFO Alberto quando parla con una twitterina - Umbezuma : @GiorgioCMascion Ma un interista che quando parla di calcio non diventa stupido esiste? Peggio dei tifosi del Napoli quando si impegnano -