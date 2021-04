Pane dolce con latte e yogurt: ricetta tipica della cucina asiatica (Di lunedì 12 aprile 2021) Stampa Descrizione Il windsor bread è una specialità tipica della cucina orientale, ancora poco diffusa in occidente ma così deliziosa da meritare almeno un assaggio. Se siete amanti dei dolci da colazione e del pan brioche, non potrete resistere alla tentazione di preparare in casa questo soffice e delizioso Pane dolce al latte. L’impasto è semplicissimo e decisamente mano calorico rispetto a quello del pan brioche francese. Il burro non manca, ma è utilizzato in minima quantità, per lasciar spazio allo yogurt, che dà sofficità al dolce lasciandolo leggero come un nuvola. Ingredienti 330 g di farina 00; 125 g di yogurt bianco; 80 ml di latte intero; 50 g di zucchero semolato; 30 g di burro ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Stampa Descrizione Il windsor bread è una specialitàorientale, ancora poco diffusa in occidente ma così deliziosa da meritare almeno un assaggio. Se siete amanti dei dolci da colazione e del pan brioche, non potrete resistere alla tentazione di preparare in casa questo soffice e deliziosoal. L’impasto è semplicissimo e decisamente mano calorico rispetto a quello del pan brioche francese. Il burro non manca, ma è utilizzato in minima quantità, per lasciar spazio allo, che dà sofficità allasciandolo leggero come un nuvola. Ingredienti 330 g di farina 00; 125 g dibianco; 80 ml diintero; 50 g di zucchero semolato; 30 g di burro ...

