"Non mi vedrete per tanto tempo". Elettra Lamborghini, un annuncio-choc: le ragioni di una scelta radicale (Di lunedì 12 aprile 2021) Pare che suo padre volesse chiamarla Selvaggia, mentre sua madre Angelica. Poi hanno optato per l'azzeccatissimo Elettra, seguito da Miura: il nome di uno dei modelli più veloci delle auto Lamborghini nonché una delle razze più famose di tori. Il risultato è un nome che marchia a fuoco la forte personalità della nuova opinionista dell'Isola dei famosi (in onda stasera su Canale 5) e che è impossibile da dimenticare, almeno tanto quanto il suo cognome: Elettra Miura Lamborghini. È l'ereditiera più invidiata d'Italia, ma soprattutto la "figlia di" che si è costruita da sola, costruendosi un percorso tutto suo, prima come cantante e poi come volto tv. Elettra, a dare retta agli altri "parenti di" sembra che avere un cognome importante sia una gigantesca grana. È così? «Non ti nascondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Pare che suo padre volesse chiamarla Selvaggia, mentre sua madre Angelica. Poi hanno optato per l'azzeccatissimo, seguito da Miura: il nome di uno dei modelli più veloci delle autononché una delle razze più famose di tori. Il risultato è un nome che marchia a fuoco la forte personalità della nuova opinionista dell'Isola dei famosi (in onda stasera su Canale 5) e che è impossibile da dimenticare, almenoquanto il suo cognome:Miura. È l'ereditiera più invidiata d'Italia, ma soprattutto la "figlia di" che si è costruita da sola, costruendosi un percorso tutto suo, prima come cantante e poi come volto tv., a dare retta agli altri "parenti di" sembra che avere un cognome importante sia una gigantesca grana. È così? «Non ti nascondo ...

Elettra Lamborghini fa una rivelazione: 'Dopo L'isola dei famosi sparirò' Elettra Lamborghini: 'Dopo l'Isola dei famosi non mi vedrete per tanto tempo' Elettra Lamborghini è uno dei personaggi televisivi più interessanti ed appariscenti degli ultimi anni. Dopo varie presenze in diversi programmi oggi la cantante è tra ...

