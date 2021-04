Milinkovic, è la sua miglior stagione: parlano i numeri (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA - "Alzatemi la palla e poi ci penso io", ha scritto Sergej Milinkovic - Savic su Instagram dopo il colpo vincente a Verona. Tempo quasi scaduto, cross di Radu, stacco imperioso del Sergente per l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA - "Alzatemi la palla e poi ci penso io", ha scritto Sergej- Savic su Instagram dopo il colpo vincente a Verona. Tempo quasi scaduto, cross di Radu, stacco imperioso del Sergente per l'...

Advertising

Moody31045846 : RT @OptaPaolo: 91'19' - Quello contro il Verona (91’19”) è il secondo gol più tardivo in Serie A per Sergej Milinkovic-Savic, dopo quello r… - helder39691713 : RT @Kataklinsmann: Comunque io ribadisco che c’è un centrocampista nel campionato italiano che sarebbe perfetto per il giuoco di Andonio Co… - vocelaziale : RT @OptaPaolo: 91'19' - Quello contro il Verona (91’19”) è il secondo gol più tardivo in Serie A per Sergej Milinkovic-Savic, dopo quello r… - nazza377 : RT @Kataklinsmann: Comunque io ribadisco che c’è un centrocampista nel campionato italiano che sarebbe perfetto per il giuoco di Andonio Co… - LuigiBevilacq17 : RT @Kataklinsmann: Comunque io ribadisco che c’è un centrocampista nel campionato italiano che sarebbe perfetto per il giuoco di Andonio Co… -