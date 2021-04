L’Ulivo non è replicabile (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Ulivo è ritornato a essere centrale nel dibattito politico all’interno del centro sinistra. Di una stagione che indubbiamente fu feconda e importante per quella coalizione. Un tema che era stato radicalmente rimosso dall’orizzonte politico italiano e che è ritornato di moda con l’arrivo alla segreteria politica del Partito democratico di Letta. Si tratta di capire, oggi e non ieri, cos’è L’Ulivo in forma 2.0 come si suol dire. E questo perché la differenza con il passato è semplicemente radicale. È cambiata in profondità la geografia politica italiana e sono cambiate, soprattutto, le dinamiche che permisero concretamente il decollo di quella scommessa politica, culturale e programmatica. Certo, era ancora una stagione, quella del post tangentopoli, che chiedeva un “di più” di politica e dove il populismo e l’anti politica non avevano ancora fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021)è ritornato a essere centrale nel dibattito politico all’interno del centro sinistra. Di una stagione che indubbiamente fu feconda e importante per quella coalizione. Un tema che era stato radicalmente rimosso dall’orizzonte politico italiano e che è ritornato di moda con l’arrivo alla segreteria politica del Partito democratico di Letta. Si tratta di capire, oggi e non ieri, cos’èin forma 2.0 come si suol dire. E questo perché la differenza con il passato è semplicemente radicale. È cambiata in profondità la geografia politica italiana e sono cambiate, soprattutto, le dinamiche che permisero concretamente il decollo di quella scommessa politica, culturale e programmatica. Certo, era ancora una stagione, quella del post tangentopoli, che chiedeva un “di più” di politica e dove il populismo e l’anti politica non avevano ancora fatto ...

