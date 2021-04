Luca Ward sulla malattia di sua figlia | Non mi hanno permesso di portarla in Francia

(Di lunedì 12 aprile 2021)ha parlato delladi suaLuna, dalla scoperta dei primi sintomi alla frustrazione di non poter accedere alle cure inha parlato delladi suaLuna in una lunga intervista concessa a Il Tempo: l'attore e doppiatore ha spiegato Luna è affetta dalla Sindrome di Marfan e ha raccontato che è stato proprio lui a rendersi conto che qualcosa non andava.ha anche parlato delle difficoltà che la sua famiglia incontrato a causa dell'attuale emergenza sanitaria., in piena sintonia con la moglie, l'attrice Giada Desideri, ha deciso di parlare dellache è stata diagnosticata a sua ...

ha parlato della malattia di sua figlia Luna in una lunga intervista concessa a Il Tempo : l'attore e doppiatore ha spiegato Luna è affetta dalla Sindrome di Marfan e ha raccontato che è ...Più che un'autobiografia è un film d'avventura: scommesse impossibili, eroine bellissime, amori contrastati, morti romanzesche, figlie perdute e ritrovate.è il Principe delle tenebre più amato del doppiaggio, quasi un milione di follower su Facebook, è la voce più famosa del cinema, la voce più famosa e basta. In Il talento di essere Nessuno (...Luca Ward ha parlato della malattia di sua figlia Luna, dalla scoperta dei primi sintomi alla frustrazione di non poter accedere alle cure in Francia. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 12/04/2021 ...LOL - Chi ride è fuori, game show condotto da Fedez per Amazon Prime Video, potrebbe vedere nella sua seconda stagione Luca Ward.