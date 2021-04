LOL: alcune scene preparate dagli autori | Stessi pezzi sulla versione tedesca (Di lunedì 12 aprile 2021) LOL: alcuni pezzi dello show sono preparati dagli autori È la trasmissione del momento, LOL, e ovunque sul web e L'articolo LOL: alcune scene preparate dagli autori Stessi pezzi sulla versione tedesca proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 12 aprile 2021) LOL: alcunidello show sono preparatiÈ la trasmissione del momento, LOL, e ovunque sul web e L'articolo LOL:proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

zazoomblog : LOL: alcune scene preparate dagli autori Stessi pezzi sulla versione tedesca - #alcune #scene #preparate #dagli - ArrighiTommaso : LOL carino però alcune ammonizioni sono assurde dai ahahaha ma che è - AngeloSantoro : Un format è per definizione un programma perfettamente replicabile in ogni paese del mondo. Poi i singoli personagg… - thatsamoopoint : RT @Ri_Ghetto: Ma io non mi sorprendo che LOL abbia ripreso sketch da altri paesi. Alla fine è un format, poi voglio dire l’importante non… - infoitcultura : Lol: Chi ride è fuori, alcune gag sono state copiate? Lillo risponde -