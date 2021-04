LIVE Musetti-Karatsev 3-4, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: piove sul Principato, match ancora sospeso! (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 12.30 match ancora sospesi causa pioggia sul Principato. Vi aggiorneremo costantemente appena ci sono novità. 12.25 Tra gli altri italiani in campo, Thomas Fabbiano scenderà in campo contro Hubert Hurkacz come terzo match sul Campo dei Principi. L’azzurro sfida il primo campione 1000 della stagione. 12.20 Sul campo di Lorenzo Musetti scenderà in campo a seguire Fabio Fognini contro Miomir Kecmanovic per difendere il titolo del 2019. L’anno scorso il torneo non si è disputato per il Covid-19. 12.15 Melo e Rojer sono sul 3-3 contro la coppia formata da Ram e Salisbury. Il campo 11 vede ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 12.30sospesi causa pioggia sul. Vi aggiorneremo costantemente appena ci sono novità. 12.25 Tra gli altri italiani in campo, Thomas Fabbiano scenderà in campo contro Hubert Hurkacz come terzosul Campo dei Principi. L’azzurro sfida il primo campione 1000 della stagione. 12.20 Sul campo di Lorenzoscenderà in campo a seguire Fabio Fognini contro Miomir Kecmanovic per difendere il titolo del 2019. L’anno scorso il torneo non si è disputato per il Covid-19. 12.15 Melo e Rojer sono sul 3-3 contro la coppia formata da Ram e Salisbury. Il campo 11 vede ...

Advertising

infoitsport : Musetti-Karatsev (3-4), diretta live ATP Montecarlo 2021 tennis: partita sospesa per pioggia, orario tv e risultato… - sportface2016 : #Tennis, pioggia al #MonteCarloMasters: interrotto il match di #Musetti con #Karatsev. Tutti gli AGGIORNAMENTI - infoitsport : LIVE Musetti-Karatsev 2-3, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: equilibrio nel primo set ma c'è un break di differenza - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 2-3 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: equilibrio nel primo set ma c’è un break di differenza… - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev 1-2 Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: break in avvio del russo - #Musetti-Karatsev… -