La speranza di Speranza: 'Vedrete che maggio sarà giallo' (Di lunedì 12 aprile 2021) "A maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili - un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato - ci possono essere le condizioni per misure meno ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) "A, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili - un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato - ci possono essere le condizioni per misure meno ...

Advertising

robersperanza : La giornata per la donazione di organi e tessuti è occasione per ricordare i principi solidali del nostro Servizio… - borghi_claudio : @Robi68170371 A Montecitorio non c'è nè l'uno nè l'altro. Speranza lo trovate a Lungotevere Ripa al ministero mentr… - AlbertoBagnai : Non è una novità: - cheiuan : @BfcOfficialPage Ricordo una partita, mi pare contro l’Atalanta, in cui sembrava che Sinisa avesse detto “ragazzi,… - TimoneDi : @valy_s @vocidallestero Speranza è solo un piccolo esecutore di ordini superiori, fatene pure un capro espiatorio,… -