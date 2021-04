Intesa Sanpaolo | Biotech | dall’idea al mercato 9 progetti made in Italy a caccia di investitori

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Piante che diventano bioreattori per produrre biofarmaci sostenibili, cerotti bio-assorbibili, tecnologie per l’incapsulazione sostenibile. E ancora, innovative terapie per malattie autoimmuni e disturbi mieloidi, servizi di bio-risanamento e recupero di terreni contaminati e degradati grazie a un mix di robotica, dispositivi wireless e biotecnologie. Sono solo alcuni deiin ambito Circular Bioeconomy e Scienze della Vita che sono stati selezionati da “BioInInvestment Forum &StartUp Initiative”, il percorso organizzato da Assobiotec-Federchimica, l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie,Innovation Center e Cluster Spring, che da 14 anni permette alle startup innovative biotecnologiche e ai ...

Advertising

juventusfc : Intesa Sanpaolo Official Bank di Juventus! ? - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Da Intesa Sanpaolo una donazione a favore di progetti di beneficenza su #ForFunding, la piattaforma di #crowdfunding de… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Scoprite di più sulle 9 #startup innovative attive nei settori della #CircularBioeconomy e #lifesciences finaliste dell… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo @AssobiotecNews @Cluster_Spring insieme per la XIV ed. del 'BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpa… - TheLullaby : RT @intesasanpaolo: Da Intesa Sanpaolo una donazione a favore di progetti di beneficenza su #ForFunding, la piattaforma di #crowdfunding de… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Ubi Banca è entrata a far parte ufficialmente da oggi, lunedì 12 aprile, nel gruppo di. L'istituto di credito nato ad aprile 2007 dopo la fusione fra Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese è stato inglobato dal gruppo piemontese dopo che nel week - end, ...Addio a UBI Banca : da lunedì 12 aprile il sistema delle banche italiane cambia faccia. Proprio oggi si è realizzata infatti la fusione societaria di UBI Banca in. Nelle vecchie filiali UBI anche le insegne sono cambiate e sono diventate BPER Banca . Il 25 giugno scorso la Consob aveva dato il via libera al prospetto presentato da...(Adnkronos) - Quello delle startup e delle pmi biotech "è un ecosistema estremamente fertile: tante idee di valore e progetti che però spesso faticano a passare a una fase di crescita e consolidamento ...(Teleborsa) – Piante che diventano bioreattori per produrre biofarmaci sostenibili, cerotti bio-assorbibili, tecnologie per l’incapsulazione sostenibile. E ancora, innovative terapie per ...