Il piano per i vaccini non ha messo il turbo: l'Europa corre più di noi (Di lunedì 12 aprile 2021) Valentina Dardari Finalmente è stata raggiunta la soglia delle 300mila vaccinazioni al giorno, in ritardo però di una settimana rispetto ai piani L’Italia sta finalmente accelerando con i vaccini ed è riuscita a raggiungere le 300mila inoculazioni al giorno, in ritardo però di una settimana rispetto al piano vaccinale. Ancora indietro rispetto al resto d’Europa. L'Italia è indietro con le vaccinazioni Infatti, come sottolineato da Repubblica, anche se il nostro Paese per ben tre volte negli scorsi giorni è arrivato a quota 300mila somministrazioni, l’Europa corre più veloce. Il 9 aprile, con il 14,4% della popolazione coperta, l’Italia si trovava dietro a Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna. Tenendo comunque conto che quest’ultima ha dati ben diversi proprio perché ha iniziato ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Valentina Dardari Finalmente è stata raggiunta la soglia delle 300mila vaccinazioni al giorno, in ritardo però di una settimana rispetto ai piani L’Italia sta finalmente accelerando con ied è riuscita a raggiungere le 300mila inoculazioni al giorno, in ritardo però di una settimana rispetto alvaccinale. Ancora indietro rispetto al resto d’. L'Italia è indietro con le vaccinazioni Infatti, come sottolineato da Repubblica, anche se il nostro Paese per ben tre volte negli scorsi giorni è arrivato a quota 300mila somministrazioni, l’più veloce. Il 9 aprile, con il 14,4% della popolazione coperta, l’Italia si trovava dietro a Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna. Tenendo comunque conto che quest’ultima ha dati ben diversi proprio perché ha iniziato ...

