Il Papu Gomez manda in orbita il Siviglia. Per il titolo è lotta a quattro

Advertising

stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: Liga, gran gol decisivo di #PapuGomez: il #Siviglia vola con il 4-3 sul Celta - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Liga, gran gol decisivo di #PapuGomez: il #Siviglia vola con il 4-3 sul Celta - zazoomblog : Il Papu Gomez fa volare il Siviglia: 4 - 3 al Celta Vigo - #Gomez #volare #Siviglia: #Celta - ETGazzetta : Liga, gran gol decisivo di #PapuGomez: il #Siviglia vola con il 4-3 sul Celta - Salvato95551627 : RT @RaiSport: ? Il #Siviglia rimonta il #CeltaVigo e vince 4-3 Gol partita di Papu #Gomez al 76' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Ruba palla, non si arrende e fa partire il sinistro a giro dal limite dell'area: gol spettacolare. Cosìregala una vittoria fondamentale al suo Siviglia. Contro il Celta Vigo finisce 4 - 3 per la squadra di Lopetegui. Una sfida rocambolesca: gli ospiti sono costretti a recuperare lo ...Ilfa volare il Siviglia. L'ex atalantino, entrato a meta' ripresa al posto di Suso, sigla al minuto 76 il gol che permette al Siviglia di vincere a Vigo per 4 - 3 e blindare il quarto posto: ...Ieri nuovo incontro tra le parti: le ultimissime Rinnovo... Alejandro Gomez – Milan, iniziano le prime voci di calciomercato. L’Atalanta non vuole cederlo a gennaio e il Diavolo pensa al Papu per ...VIGO (Spagna) - Il Papu Gomez fa sognare il Siviglia. L’ex centrocampista dell'Atalanta è stato infatti decisivo nella vittoria degli andalusi sul campo del Celta Vigo nel posticipo della Liga, un ...