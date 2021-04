Harry è a Londra | in isolamento a due passi da William

(Di lunedì 12 aprile 2021)d’Inghilterra era l’arrivo più atteso aper i funerali del principe Filippo ed è già arrivato, è già sbarcato a Heathrow per l’ultimo saluto al nonno. E’ in, come prevede il protocollo per evitare eventuali contagi da Covid, ma il luogo che ha scelto per la quarantena è già un primo passo verso. Connon c’è e non ci sarà Meghan Markle, è incinta e i medici le hanno sconsigliato un viaggio così lungo, evidentemente anche lo stress. Lui è invece arrivato il prima possibile dalla California. Mascherina nera, pantalone chiaro e giacca e si è diretto a Nottingham Cottage, vicino alla casa die Kate Middleton. Cinque giorni diper il principe, poi ci sarà il funerale del ...

Il principe, secondogenito di Carlo e Diana dopo William e nipote della regina, è arrivato nelle scorse ore a- dall'autoesilio americano - per partecipare sabato 17 ai funerali del nonno, il ...In sordina è tornato nel Regno Unito anche il principe, atterrato ieri ada Los Angeles per partecipare sabato a Windsor al funerale .si isolerà per una settimana per via del ...Harry d’Inghilterra era l’arrivo più atteso a Londra per i funerali del principe Filippo ed è già arrivato, è già sbarcato a Heathrow per l’ultimo saluto al nonno. E’ in isolamento Harry, come prevede ...Il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana dopo William e nipote della regina, è arrivato nelle scorse ore a Londra - dall'autoesilio americano - per partecipare sabato 17 ai funerali del nonno ...