Godzilla vs. Kong ancora in testa al box office USA

Godzilla vs. Kong continua a dominare il box office USA, mentre in contemporanea è disponibile in streaming su HBO Max, l'unica nuova uscita è Voyagers, con Lily-Rose Depp, solo quinto al botteghino. Dopo un debutto record, che gli ha permesso di segnare 9.6 milioni di dollari di incasso nel primo giorno di programmazione, Godzilla vs. Kong domina il box office USA per la seconda settimana consecutiva con un incasso di 3,37 milioni di dollari che lo porta a sfiorare il traguardo dei 70 milioni in patria. Il tutto con il film disponibile in contemporanea in streaming su HBO Max. Godzilla vs. Kong, diretto da Adam Wingard, vede nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, ...

