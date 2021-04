DiaSorin, acquisisce Luminex Corporation (Di lunedì 12 aprile 2021) DiaSorin è una società di diagnostica quotata al FTSEMib. DiaSorin ha comunicato di aver sottoscritto un accorso per l’acquisizione di Luminex Corporation. Luminex, azienda quotata al Nasdaq e attiva nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con applicazioni nella life science, è tra i maggiori operatori nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing. Il valore dell’operazione è di 37 dollari in contanti per azione, per un totale di circa 1,8 miliardi di dollari. DiaSorin – Luminex, l’accordo Venerdì 9 aprile, Luminex aveva concluso la seduta a 32,95 $ per azione. Entro settembre 2021 si prevede il piano dell’operazione definitivo, che ad ogni modo dovrà essere approvato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)è una società di diagnostica quotata al FTSEMib.ha comunicato di aver sottoscritto un accorso per l’acquisizione di, azienda quotata al Nasdaq e attiva nel settore dello sviluppo, produzione e vendita di tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con applicazioni nella life science, è tra i maggiori operatori nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing. Il valore dell’operazione è di 37 dollari in contanti per azione, per un totale di circa 1,8 miliardi di dollari., l’accordo Venerdì 9 aprile,aveva concluso la seduta a 32,95 $ per azione. Entro settembre 2021 si prevede il piano dell’operazione definitivo, che ad ogni modo dovrà essere approvato ...

Advertising

alex_drastico72 : RT @classcnbc: DIASORIN: ACQUISTI AMERICANI #Diasorin: accordo per acquisire l’americana #Luminex Corporation per 1,8 mld$ cash Lo scopo… - newsfinanza : DiaSorin acquisisce Luminex Corporation per 1,8 miliardi di dollari - classcnbc : DIASORIN: ACQUISTI AMERICANI #Diasorin: accordo per acquisire l’americana #Luminex Corporation per 1,8 mld$ cash… - Maxrana64 : DiaSorin acquisisce l'americana Luminex - newsfinanza : DiaSorin fa shopping negli Usa e acquisisce Luminex per 1,8 miliardi -