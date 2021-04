Denise Pipitone, Olesya ha invento tutto?: scoppia la polemica (Di lunedì 12 aprile 2021) A Domenica Live le dichiarazioni di Roman sul caso di Olesya che ha tenuto sulle spine il Paese facendo credere che fosse Denise Pipitone Denise PipitoneLa storia di Olesya, la ragazza che si sperava fosse Denise Pipitone ha tenuto con il fiato sospeso tutto il Paese per circa una settimana. Un caso che nel passare dei giorni è diventato davvero un “fatto nazionale” e purtroppo ha lasciato con l’amaro in bocca tutti. Particolarmente la famiglia della piccola scomparsa, ovvero Piera Maggio e suo marito. La somiglianza tra le due bambine e anche con lo stesso signor Maggio era davvero impressionante ma l’esame del gruppo sanguigno ha tolto ogni dubbio: Olesya non è Denise. A quanto pare, però, come ha ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) A Domenica Live le dichiarazioni di Roman sul caso diche ha tenuto sulle spine il Paese facendo credere che fosseLa storia di, la ragazza che si sperava fosseha tenuto con il fiato sospesoil Paese per circa una settimana. Un caso che nel passare dei giorni è diventato davvero un “fatto nazionale” e purtroppo ha lasciato con l’amaro in bocca tutti. Particolarmente la famiglia della piccola scomparsa, ovvero Piera Maggio e suo marito. La somiglianza tra le due bambine e anche con lo stesso signor Maggio era davvero impressionante ma l’esame del gruppo sanguigno ha tolto ogni dubbio:non è. A quanto pare, però, come ha ...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - esteemportugal : #ore14 #denisepipitone #chilhavisto #raidue #12aprile firmate la petizione qui!! - AnnalisaImparat : Italia: FACCIAMO RIAPRIRE IL PROCESSO PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! -