Csaba Dalla Zorza: “Io ‘troppo composta’? Sì ma so trasgredire e fare cose che nessuno si aspetterebbe…” (Di lunedì 12 aprile 2021) A otto anni Csaba Dalla Zorza sbirciava nella credenza della casa dei suoi nonni, in Toscana, immaginando di bere il caffè in una tazza di porcellana. «Questo è per quando ti sposerai e verrai qui con il tuo fidanzato», gli rispose sua nonna, che trent’anni dopo tirò fuori il servizio buono quando conobbe il marito di sua nipote. Ma la vita di Csaba, scrittrice, food lover e giudice di Cortesie per gli ospiti, non è un romanzo di Liala. Sì, c’è il profumo di lavanda della Provenza, il fruscio delle gonne di seta, le tovaglie ricamata a punto erba nei cassetti di una casa della buona borghesia, ma c’è anche molto altro. «Sono una donna contemporanea, una moglie, una mamma e una professionista», svela a FQMagazine, raccontandosi in chiave inedita a poche ore dal debutto di The Modern Cook, il suo nuovo programma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) A otto annisbirciava nella credenza della casa dei suoi nonni, in Toscana, immaginando di bere il caffè in una tazza di porcellana. «Questo è per quando ti sposerai e verrai qui con il tuo fidanzato», gli rispose sua nonna, che trent’anni dopo tirò fuori il servizio buono quando conobbe il marito di sua nipote. Ma la vita di, scrittrice, food lover e giudice di Cortesie per gli ospiti, non è un romanzo di Liala. Sì, c’è il profumo di lavanda della Provenza, il fruscio delle gonne di seta, le tovaglie ricamata a punto erba nei cassetti di una casa della buona borghesia, ma c’è anche molto altro. «Sono una donna contemporanea, una moglie, una mamma e una professionista», svela a FQMagazine, raccontandosi in chiave inedita a poche ore dal debutto di The Modern Cook, il suo nuovo programma di ...

Ultime Notizie dalla rete : Csaba Dalla Vestito Primavera 2021: a righe come Csaba Dalla Zorza è stupendo Perché è stata proprio la conduttrice e food writer Csaba Dalla Zorza , con la sua passione per il bon ton e la cucina ad ispirarci con un meraviglioso vestito midi a righe . Dalle righe multicolor e ...

Vestito Primavera 2021: quello di Csaba Dalla Zorza è super chic In molte occasioni abbiamo avuto modo di raccontare come Csaba Dalla Zorza abbia messo in scena la sua passione per il bon ton e la cucina, le quali sono diventati il suo punto di forza a Cortesie per gli ospiti . La giudice del programma, infatti, durante ...

Csaba Dalla Zorza debutto in grande stile | Nuovo progetto in tv RicettaSprint Csaba Dalla Zorza “rimarrà immortale” | L’addio social della conduttrice L’attenzione mediatica in queste ore si concentra su Csaba Dalla Zorza per via di un post condiviso nella sua pagina Instagram ...

The Modern Cook con Csaba, le nuove puntate dall’11 aprile su Food Network The Modern Cook - Con Csaba, le nuove puntate in onda da domenica 11 aprile 2021 alle 15:00 su Food Network. Dove in streaming, replica.

