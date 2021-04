Covid, stretta del Governo: aprile blindato. Nessuna riapertura fino a maggio (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante le timide promesse di qualche ministro, al momento in Italia non c’è una data per le riaperture. Il 20 aprile un allentamento delle misure restrittive sembra improbabile. Occorrerà aspettare almeno il 30, quando scadrà l’ultimo decreto anti-Covid varato dal Governo Draghi. Niente aperture fino a maggio: la stretta del Governo Il ministro Maria Stella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante le timide promesse di qualche ministro, al momento in Italia non c’è una data per le riaperture. Il 20un allentamento delle misure restrittive sembra improbabile. Occorrerà aspettare almeno il 30, quando scadrà l’ultimo decreto anti-varato dalDraghi. Niente aperture: ladelIl ministro Maria Stella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

_Carabinieri_ : In stretta intesa con il @MinisteroSalute, proseguono le attività di controllo anti-covid dei #Carabinieri #NAS nel… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Daniele De Rossi ricoverato per Covid dopo il focolaio in Nazionale: Daniele De Rossi ricoverato a scopo precauzionale al… - Network_Easy : Daniele De Rossi ricoverato per Covid dopo il focolaio in Nazionale: Daniele De Rossi ricoverato a scopo precauzion… - momijigarii : In poco tempo sono già alla terza amica stretta che prende il covid e non vuole dire niente agli altri per non farl… - dottor_peste : @FartFromAmerika @MartinKeufaver Gli ipocondriaci ci sono sempre stati. Es. Già prima del covid taluni evitavano di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta Covid: Il Ramadan al tempo della pandemia, al via le restrizioni La Turchia si prepara a nuove restrizioni anti - Covid in vista del mese sacro islamico di Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allarmanti picchi ... che deciderà sulla stretta. Oltre alle limitazioni ...

La Biblioteca di Casier diventa un centro prenotazione vaccini per le persone fragili ... il servizio di aiuto gratuito per la prenotazione dei vaccini anti covid - 19 . Il servizio, ...assessore ai rapporti con USL2 sono felicissima di quest'iniziativa condivisa che parte da una stretta ...

Covid, stretta sui controlli fino a Pasqua Agenzia ANSA Turchia verso nuove restrizioni anti Covid per il Ramadan (ANSA) - ROMA, 12 APR - La Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-Covid in vista del mese sacro islamico di ... che deciderà sulla stretta. Oltre alle limitazioni già annunciate per le ...

Lamezia, casi positivi al Covid in istituto Perri-Pitagora: disposta didattica a distanza per alcune classi Alcuni, però, a causi di alcuni casi Covid verificatisi tra alunni e personale scolastico ... i segnali di ‘sintomatologia influenzale’ e/o ad eventuali contatti, stretti e prolungati con persone ...

La Turchia si prepara a nuove restrizioni anti -in vista del mese sacro islamico di Ramadan, che comincia domani. Dopo gli allarmanti picchi ... che deciderà sulla. Oltre alle limitazioni ...... il servizio di aiuto gratuito per la prenotazione dei vaccini anti- 19 . Il servizio, ...assessore ai rapporti con USL2 sono felicissima di quest'iniziativa condivisa che parte da una...(ANSA) - ROMA, 12 APR - La Turchia si prepara a nuove restrizioni anti-Covid in vista del mese sacro islamico di ... che deciderà sulla stretta. Oltre alle limitazioni già annunciate per le ...Alcuni, però, a causi di alcuni casi Covid verificatisi tra alunni e personale scolastico ... i segnali di ‘sintomatologia influenzale’ e/o ad eventuali contatti, stretti e prolungati con persone ...