CoD | Warzone | la minaccia zombie è al 66% | sono partititi i protocolli di contenimento – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 12 aprile 2021) In queste ore in Call of Duty:sta succedendo qualcosa di grosso: la“non morta” è al 66% epartiti tutti idi.. In queste ore in Call of Duty:sta succedendo qualcosa di grosso. Activision Blizzard ha fatto partire una serie di eventi che andranno a modificare pesantemente la mappa del gioco, non si sa bene ancora fino a quando. Il tutto viene giustificato attraverso una“non morta” che sta mettendo in pericolo Verdansk. Questa situazione è al 66% e ha fatto scattare tutti ididell’isola. Andiamo a scoprire … Notizie giochi PlayStation 4 L'articolo CoD:, laè al 66%, ...

" Sono entusiasta per il BR di Battlefield ", ha detto, sottolineando che dovrà esserci una battle royale a causa del successo di. Secondo lo streamer, Firestorm è stato "un test" per il ...Dopo le recenti fughe di notizie che includono Verdansk negli anni '80, è stata rivelata un'altra mappa di, le montagne degli Urali. Settimane di fughe di notizie e hype hanno circondato Call of Duty:e la più recente di queste prime rivelazioni è la nuova mappa dei Monti Urali, una ...In queste ore in Call of Duty: Warzone sta succedendo qualcosa di grosso: la minaccia "non morta" è al 66% e sono partiti tutti i protocolli di contenimento.. In queste ore in Call of Duty: Warzone ...Una peculiare disputa legale legata all'utilizzo del marchio 'Warzone' in ambito videoludico ha coinvolto Activision.