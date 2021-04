Chi è Vin Diesel, il muscoloso protagonista di Fasta and Furious? Tutte le curiosità (Di lunedì 12 aprile 2021) Vin Diesel è uno degli attori di film d’azione più famosi del panorama cinematografico internazionale: da Fast and Furious a XxX è stato un simbolo degli anni 2000, è sposato con una modella bellissima e ha fatto tanti lavori. Molte donne lo considerano un sex symbol e si fanno ammaliare principalmente dal suo fisico perfetto e dai suoi muscoli d’acciaio, ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Vinè uno degli attori di film d’azione più famosi del panorama cinematografico internazionale: da Fast anda XxX è stato un simbolo degli anni 2000, è sposato con una modella bellissima e ha fatto tanti lavori. Molte donne lo considerano un sex symbol e si fanno ammaliare principalmente dal suo fisico perfetto e dai suoi muscoli d’acciaio, ma L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

vin_manu90 : @FootballAndDre1 Scherzi?! A chi lo dici!! Io pero andrei su Simy (soprattutto se come sembra, il Crotone dovesse retrocedere). - kithogws : io: voglio fare amicizia mi sento alone ig: tizio caio e sempronio hanno mandato una richiesta per seguirti io: m… - MakurNyah : da VIN chi - FeliceRaimondo : @mastino082 @Alberto_Chiffi @vin_manu90 Sinceramente anch'io ho sempre avuto pochi problemi, ma bisogna considerare… - mariangelaevita : @vin_4891 Tu per chi tifi? -