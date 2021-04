Brunetta: 'Nella P.a. smart working solo se migliora efficienza del lavoro' (Di lunedì 12 aprile 2021) La Pubblica amministrazione utilizzerà lo smart working 'solo se migliorerà l'efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente, altrimenti si tornerà sul posto di lavoro'. Lo ha detto il ministro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) La Pubblica amministrazione utilizzerà lose migliorerà l'dele la soddisfazione del cliente, altrimenti si tornerà sul posto di'. Lo ha detto il ministro ...

Advertising

TCiancarella : RT @stefaniapezzopa: Necessario accelerare per i #concorsi nella pubblica amministrazione, ma non vanno penalizzati i giovani con certe #pr… - desaric86 : RT @stefaniapezzopa: Necessario accelerare per i #concorsi nella pubblica amministrazione, ma non vanno penalizzati i giovani con certe #pr… - MediasetTgcom24 : Brunetta: 'Nella P.a. smart working solo se migliora efficienza del lavoro' #smartworking - stefaniapezzopa : Necessario accelerare per i #concorsi nella pubblica amministrazione, ma non vanno penalizzati i giovani con certe… -