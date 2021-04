Barcellona | ex scout Cury | “Scambio Arthur-Pjanic una completa aberrazione”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “È una delle più grandi aberrazioni che ho visto nella storia del calcio. È qualcosa di assurdo. Si cambia, 23 anni, che aveva un ingaggio di due milioni, per un calciatore di 31 anni che arriva a guadagnarne sei”. Andre, ex responsabile delloing delin Sudamerica, sulle colonne di Sport ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulloestivo con la Juventus tra, che secondo lui è andato a discapito proprio dei catalani: “È normale chenon abbia mostrato il suo miglior calcio a, perché è arrivato e ha avuto due infortuni. Era confuso, ma concentrato. Stava per diventare un grande giocatore nella storia del club”. SportFace.

DerbyDerbyDerby

L'ex scout internazionale del calcio brasiliano del Barcellona André Cury critica l'acquisto del bosniaco da parte del Barça attraverso uno scambio con il connazionale Arthur. "È normale che Arthur no ...André Cury, ex responsabile scout del Barcellona in Sud America, ha commentato l'operazione Arthur-Pjanic In un'intervista a Sport, l'ex responsabile scout del Barcellona in Sud America, André Cury, s ...