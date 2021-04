Ascolti Tv domenica 11 aprile: Avanti un altro! Pure di sera supera le aspettative (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli Ascolti tv del Prime Time di Rai e Mediaset del giorno 11 aprile è stato davvero combattuto. A debuttare sono state sia La Compagnia del Cigno 2 su Rai 1 che Avanti un altro! Pure di sera su Canale 5, ma la preferenza degli italiani è andata interamente alla trasmissione di Paolo Bonolis. Ascolti Tv Prime Time: male il debutto de La Compagnia del Cigno La seconda stagione de La Compagnia del Cigno ha debuttato catturando l'attenzione di 4.050.000 telespettatori e uno share pari al 17.02%. Coloro che per una ragione o per un'altra non sono riusciti a seguire la fiction di Rai 1, potranno recuperarla tramite il portale RaiPlay, dove è presente l'intera prima puntata della fiction con Alessio Boni. Su Canale 5 Paolo Bonolis ha aperto le danze del suo show ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 aprile 2021) Glitv del Prime Time di Rai e Mediaset del giorno 11è stato davvero combattuto. A debuttare sono state sia La Compagnia del Cigno 2 su Rai 1 cheundisu Canale 5, ma la preferenza degli italiani è andata interamente alla trasmissione di Paolo Bonolis.Tv Prime Time: male il debutto de La Compagnia del Cigno La seconda stagione de La Compagnia del Cigno ha debuttato catturando l'attenzione di 4.050.000 telespettatori e uno share pari al 17.02%. Coloro che per una ragione o per un'altra non sono riusciti a seguire la fiction di Rai 1, potranno recuperarla tramite il portale RaiPlay, dove è presente l'intera prima puntata della fiction con Alessio Boni. Su Canale 5 Paolo Bonolis ha aperto le danze del suo show ...

Advertising

chetempochefa : Anche questa domenica ottimi ascolti per #CTCF con oltre 3 milioni di telespettatori e l’11% di share, con un picco… - arabafenice1977 : Flop #domenicalive il declino di #barbaradurso non la sopporta più nessuno... Boom di ascolti per #DomenicaIn... c… - bionda_fabiana : @ROSA62229673 Vediamo domenica prossima gli ascolti. Tiki taka da quando c’è Francesco è aumentato il merito è suo. - Unf_Tweet : - bionda_fabiana : @ROSA62229673 In primis la mia era una battuta! Sicuramente c’erano anche i fan di altri come Eligreg. Vediamo dome… -