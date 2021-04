Violenza sessuale nella metropolitana di Milano, immigrato aggredisce una 19enne nel sottopasso (Di domenica 11 aprile 2021) Un altro gravissimo atto di Violenza sessuale. A finire in manette un immigrato egiziano che ha agito nella metropolitana di Milano. Ha pedinato una ragazza e l’ha messa all’angolo contro un muro in un sottopasso pedonale. Poi l’ha palpeggiata nelle parti intime. È scappato quando sono arrivati i carabinieri che stavano effettuando il controllo notturno del territorio. Alla fine dell’inseguimento, i militari l’hanno arrestato prima che si nascondesse nelle stradine di Sesto San Giovanni. metropolitana di Milano, vittima una 19enne Il 28enne egiziano era in Italia con regolare permesso di soggiorno. Ora deve rispondere all’accusa di Violenza sessuale. La vittima è una ragazza italiana ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 aprile 2021) Un altro gravissimo atto di. A finire in manette unegiziano che ha agitodi. Ha pedinato una ragazza e l’ha messa all’angolo contro un muro in unpedonale. Poi l’ha palpeggiata nelle parti intime. È scappato quando sono arrivati i carabinieri che stavano effettuando il controllo notturno del territorio. Alla fine dell’inseguimento, i militari l’hanno arrestato prima che si nascondesse nelle stradine di Sesto San Giovanni.di, vittima unaIl 28enne egiziano era in Italia con regolare permesso di soggiorno. Ora deve rispondere all’accusa di. La vittima è una ragazza italiana ...

