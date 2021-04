Ultime Notizie Roma del 11-04-2021 ore 12:10 (Di domenica 11 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio da tre settimane una riduzione della diffusione del contagio ma il professor Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico-scientifico intervistato dalla stampa e dal Corriere della Sera invita alla prudenza finché non erano stati messi in sicurezza anziani fragili per evitare di compromettere i risultati ritiene che si potrebbe immaginare ad esempio una prima riapertura selettiva per accelerare spiega si sta considerando Di allungare l’intervallo tra la prima e la seconda dose a 42 giorni e usare le dosi disponibili per il numero di nuovi vaccinati anche l’agenzia federale americana suggerito questa soluzione in caso di necessità Torniamo a parlare di scuola prosegue rientro degli studenti nelle loro classi da domani saranno quasi 6 milioni 100 mila gli alunni presenti a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 aprile 2021)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio da tre settimane una riduzione della diffusione del contagio ma il professor Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico-scientifico intervistato dalla stampa e dal Corriere della Sera invita alla prudenza finché non erano stati messi in sicurezza anziani fragili per evitare di compromettere i risultati ritiene che si potrebbe immaginare ad esempio una prima riapertura selettiva per accelerare spiega si sta considerando Di allungare l’intervallo tra la prima e la seconda dose a 42 giorni e usare le dosi disponibili per il numero di nuovi vaccinati anche l’agenzia federale americana suggerito questa soluzione in caso di necessità Torniamo a parlare di scuola prosegue rientro degli studenti nelle loro classi da domani saranno quasi 6 milioni 100 mila gli alunni presenti a ...

