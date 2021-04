Suarez-Atletico: sarà già addio? (Di domenica 11 aprile 2021) Mentre il Real Madrid vince il Clasico e si prende la vetta della Liga i cugini dell’Atletico sono alle prese con un periodo no. Dopo l’eliminazione in Champions League i colchoneros hanno iniziato a faticare anche in campionato. Se l’attacco non è mai stato l’arma in più delle squadre del Cholo Simeone in questi ultimi tempi quello dell’Atletico sta facendo veramente fatica. Allora iniziano a girare le prime voci su una possibile partenza dopo una sola stagione a Madrid di Luis Suarez. Secondo The Sun infatti il Liverpool sarebbe interessato a riportare ad Anfield il pistolero uruguaiano. Vale la pena chiedersi se e perché tra Suarez e Atletico potrebbe essere addio a fine stagione. El Clasico: Benzema e Kroos piegano il Barcellona La stagione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Mentre il Real Madrid vince il Clasico e si prende la vetta della Liga i cugini dell’sono alle prese con un periodo no. Dopo l’eliminazione in Champions League i colchoneros hanno iniziato a faticare anche in campionato. Se l’attacco non è mai stato l’arma in più delle squadre del Cholo Simeone in questi ultimi tempi quello dell’sta facendo veramente fatica. Allora iniziano a girare le prime voci su una possibile partenza dopo una sola stagione a Madrid di Luis. Secondo The Sun infatti il Liverpool sarebbe interessato a riportare ad Anfield il pistolero uruguaiano. Vale la pena chiedersi se e perché trapotrebbe esserea fine stagione. El Clasico: Benzema e Kroos piegano il Barcellona La stagione di ...

