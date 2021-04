Quattro detenuti su dieci hanno problemi psichiatrici: curarli in carcere non sempre si può (Di domenica 11 aprile 2021) M. è un ragazzo detenuto a Torino. Si trova nel reparto di osservazione psichiatrica della Casa Circondariale di Torino, struttura - in ogni regione dovrebbe essercene una - dove vengono trasferiti i detenuti che hanno un problema di salute mentale. Verso la fine di agosto tenta il suicidio. E, subito dopo - è il racconto che la famiglia ha fatto all’associazione Antigone - viene trasferito in una cella liscia. Vengono chiamate così le celle utilizzate a volte per chi compie atti di autolesionismo. Piccole stanze vuote, dove non c’è praticamente nulla, se non un materasso e pochi altri oggetti che non possano essere utilizzati come appiglio per eventuali gesti violenti contro se stessi. Il vuoto, l’isolamento, l’assenza addirittura, nel caso di M., di acqua corrente, non aiutano certo a migliorare le condizioni di chi già ha una sofferenza. A ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) M. è un ragazzo detenuto a Torino. Si trova nel reparto di osservazione psichiatrica della Casa Circondariale di Torino, struttura - in ogni regione dovrebbe essercene una - dove vengono trasferiti icheun problema di salute mentale. Verso la fine di agosto tenta il suicidio. E, subito dopo - è il racconto che la famiglia ha fatto all’associazione Antigone - viene trasferito in una cella liscia. Vengono chiamate così le celle utilizzate a volte per chi compie atti di autolesionismo. Piccole stanze vuote, dove non c’è praticamente nulla, se non un materasso e pochi altri oggetti che non possano essere utilizzati come appiglio per eventuali gesti violenti contro se stessi. Il vuoto, l’isolamento, l’assenza addirittura, nel caso di M., di acqua corrente, non aiutano certo a migliorare le condizioni di chi già ha una sofferenza. A ...

