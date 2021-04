Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Sonego vincendo l’ATP 250 di Cagliari? Montepremi e cifre della carriera (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego ricorderà per sempre questa domenica, visto che ha vinto il torneo ATP 250 di Cagliari. Il tennista italiano si è imposto sulla terra sarda e ha così messo le mani sul secondo trofeo in carriera nel massimo circuito. Il piemontese ha saputo sconfiggere in rimonta il serbo Laslo Djere per 2-6, 7-6(5), 6-4 ed è tornato a festeggiare a due anni di distanza dall’affermazione sull’erba di Antalya (sempre livello 250). Prestazione impeccabile da parte del 25enne, in coda a una settimana giocata ad altissimi livelli, dopo essersi espresso al meglio ed essere stato protagonista di diverse maratone. Il nostro portacolori, che da domani sarà numero 28 al mondo (per la prima volta in carriera nella top-30 del ranking ATP), ha saputo annichilire un rivale particolarmente solido ed esperto, dopo che ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)ricorderà per sempre questa domenica, visto che ha vinto il torneo ATP 250 di. Il tennista italiano si è imposto sulla terra sarda e ha così messo le mani sul secondo trofeo innel massimo circuito. Il piemontese ha saputo sconfiggere in rimonta il serbo Laslo Djere per 2-6, 7-6(5), 6-4 ed è tornato a festeggiare a due anni di distanza dall’affermazione sull’erba di Antalya (sempre livello 250). Prestazione impeccabile da parte del 25enne, in coda a una settimana giocata ad altissimi livelli, dopo essersi espresso al meglio ed essere stato protagonista di diverse maratone. Il nostro portacolori, che da domani sarà numero 28 al mondo (per la prima volta innella top-30 del ranking ATP), ha saputo annichilire un rivale particolarmente solido ed esperto, dopo che ...

